Celtic-Milan, Pioli in conferenza stampa | Seguila LIVE con noi

Vigilia di gara di Europa League per il Milan e Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa.

Domani in campo il Milan contro il Celtic, fischio d’inizio alle 21:00 al Celtic Park di Glasgow. Stefano Pioli sta per presentare la gara in conferenza stampa parlando dei temi caldi della giornata, a partire dagli infortunati e dall’eventuale turnover. Soprattutto in vista della gara del fine settimana contro la Roma.

Intanto il tecnico ha parlato a ‘SkySport’: “Il derby ci ha portato via tante energie. Schiererò giocatori pronti mentalmente e fisicamente, perché l’avversario vorrà partire forte all’esordio nel girone di Europa League, proprio come noi. Zlatan sta bene, così come i suoi compagni: deciderò la formazione domani mattina”.

