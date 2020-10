Danny Rose è fuori dai piani di Josè Mourinho e potrebbe rescindere il contratto con il Tottenham: Inter e Juventus alla finestra

Josè Mourinho ‘taglia’ Danny Rose. Il terzino inglese è fuori dai piani del Tottenham, tanto che il tecnico portoghese lo ha escluso dalla lista per la Premier League. Una bocciatura che sa di addio per il 30enne che è in scadenza di contratto a fine stagione. Secondo quanto riferisce ‘footballinsider247.com’, infatti, il Tottenham e Rose starebbero trattando la risoluzione del contratto con il calciatore che percepirebbe una buonuscita inferiore allo stipendio da qui a fine stagione.

Un’eventualità che vede interessate anche Inter e Juventus. Le due italiane sono alla ricerca di terzini sinistri e Rose rappresenterebbe un profilo ideale per l’economicità dell’affare e per l’esperienza anche a livello internazionale del calciatore. Il 30enne con Mourinho non ha mai trovato spazio ed è stato nella seconda parte della scorsa stagione in prestito al Newcastle. In estate il ritorno a Londra ma senza trovare spazio negli ‘Spurs’ e quindi l’ipotesi di addio anticipato.