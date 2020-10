Possibile sorpresa sulla panchina del Psg dopo la sconfitta in Champions: Tuchel in bilico, il sostituto potrebbe essere una vecchia conoscenza

Debutto amaro in Champions League per il Psg. La squadra di Tuchel è stata battuta 3-1 in casa dal Manchester United, una sconfitta che ha riacceso in maniera prepotente le discussioni circa il possibile esonero dell’allenatore tedesco. Già alla fine della scorsa stagione si parlava in maniera insistente di un cambio in panchina per il Paris Saint-Germain, ora sono tornate a galla le indiscrezioni sul cambio della guardia.

Oltre ai soliti Allegri e Pochettino però nelle ultime ore è emerso il nome di una vecchia conoscenza parigina: Laurent Blanc. Secondo quanto riferisce ‘ParisFans’, l’allenatore francese è nei pensieri della dirigenza del Psg. Potrebbe essere proprio lui il prescelto nel caso in cui la squadra non dovesse rialzarsi da qui alla sosta per le nazionali di novembre. Certo il nome dell’ex commissario tecnico transalpino è sorprendente e, al momento, sembrerebbe anche essere il meno concreto.