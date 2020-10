Francia, lutto nel calcio: è venuto a mancare Bruno Martini

L’ex portiere della Nazionale francese, Bruno Martini è deceduto a 58 anni: era stato colpito da un arresto cardio-respiratorio

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Bruno Martini: l’ex portiere è stato uno dei più importanti numeri ‘1’ della storia del calcio francese. Nella sua carriera ha difeso i pali dell’Auxerre per una decennio, dal 1985 al 1995, mentre poi ha appeso i guantoni al chiodo con il Montpellier. È stato proprio il suo ultimo club a dare la notizia della sua scomparsa con un commosso messaggio d’addio: “Ci mancherai terribilmente Bruno, riposa in pace”. Martini ha vestito anche la maglia della nazionale transalpina per ben 31 volte. L’ex portiere era stato colpito da un arresto cardio-respiratorio lo scorso 12 ottobre ed oggi è venuto a mancare nell’ospedale di Arnaud-de-Villeneuve, in cui era ricoverato.