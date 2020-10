Ciro Immobile, bomber della Lazio, ha parlato dopo la vittoria casalinga contro il Borussia Dortmund di Lucien Favre: le parole dell’ex di serata

Intervistato ai microfoni di ‘Sky Sport’, Ciro Immobile, centravanti della Lazio, ha commentato la vittoria contro il Borussia Dortmund: “E’ stata un’emozione incredibile, c’era quel sapore in più di scendere in campo per la competizione più importante, siamo enormemente soddisfatti”.

Sul momento della Lazio: “Incontravamo una squadra forte, una partita tosta, ma ci serviva una gara così per darci la svolta mentale e dire la nostra in Europa ed in campionato”.

Sulle critiche: “I giocatori a volte bisogna aspettarli, ho sempre detto di essere arrivato a Dortmund nel momento sbagliato, c’erano state delle difficoltà normali. Ho parlato in conferenza stampa, sono uno molto attento a tutto, prendo gli elogi così come le polemiche. Speriamo di sbagliare pochi gol in Nazionale e con la Lazio”.

