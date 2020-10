Voti e tabellino del primo tempo di Dinamo Kiev-Juventus, match valevole per la fase a gironi della Champions League

Esordio stagionale per la Juventus in Champions League, con i bianconeri di Pirlo che chiudono a reti bianche il primo tempo del match di Kiev contro la Dinamo. La ‘Vecchia Signora’ crea ma non riesce a sbloccare il risultato: chances per Chiesa, Chiellini e Kulusevski, con Ramsey molto attivo a collante tra centrocampo e attacco. Morata si vede poco, tegola per Pirlo che deve rinunciare per infortunio dopo 18 minuti a capitan Chiellini. Nell’undici di Lucescu bene in regia Sydorchuk, balbetta invece nelle retrovie il baby Zabarnyi.

DINAMO KIEV

Buschan 6

Kedziora 5,5

Zabarnyi 5,5

Mykolenko 6

Karavaev 6

Buyalski 6

Sydorchuk 6,5

Shaparenko 6

Tsygankov 5,5

Supryaga 5

De Pena 5,5

All. Lucescu 6

JUVENTUS

Szczesny 6

Bonucci 6

Chiellini 6 (18′ Demiral 6)

Danilo 6

Cuadrado 6

Bentancur 5,5

Rabiot 6

Chiesa 6,5

Ramsey 6,5

Kulusevski 5,5

Morata 5,5

All. Pirlo 6

Arbitro: Hațegan 6

TABELLINO

Dinamo Kiev-Juventus 0-0

Dinamo Kiev (4-3-3): Buschan; Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev; Buyalski, Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Supryaga, De Pena. A disposizione: Neshcheret, Boyko, Popov, Verbic, Shepeliev, Tsitaishvili, Lednev, Andriyevskiy, Garmash, Rodrigues, Syrota, Duelund. Allenatore: Lucescu

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Bonucci, Chiellini (18′ Demiral), Danilo; Cuadrado, Bentancur, Rabiot Chiesa; Ramsey, Kulusevski, Morata. A disposizione: Pinsoglio, Buffon, Arthur, Dybala, Bernardeschi, Frabotta, Portanova. Allenatore: Pirlo

Arbitro: Hațegan (Romania)

VAR: Dankert (Germania)

Ammoniti: Bentancur (J)

Espulsi:

Note: 1′ di recupero