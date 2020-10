Dinamo Kiev-Juventus, esordio Dybala: subito bocciato!

Paulo Dybala finisce nel mirino dei tifosi: la prova dell’attaccante non ha convinto nella sfida che ha visto la Juve impegnata contro la Dinamo Kiev

E’ iniziata la stagione in maglia Juventus di Paulo Dybala. Dopo la panchina contro il Crotone, l’argentino è stato mandato in campo al 55′ della sfida contro la Dinamo Kiev da Andrea Pirlo.

Per l’ex Palermo più di 40 minuti di gioco non proprio esaltanti: il suo ingresso sul terreno di gioco, infatti, non è stato visto bene da molti tifosi, che sui social non hanno perso tempo per attaccarlo.

Ecco alcuni tweet:

Dear #Dybala you have brought Nothing new when you got in, next time you get benched keep your mouth shot you are NOT Messi #DynamoJuve

— Joe (@Only1Juventino) October 20, 2020