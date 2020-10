Calciomercato Torino, ESCLUSIVO: Singo riflette sul futuro

Novità importanti in ottica calciomercato Torino. Il giovane Singo spera di convincere Giampaolo a dargli più spazio

Con tre sconfitte nelle prime tre partite di Serie A, in attesa della gara di recupero contro il Genoa, il Torino occupa l’ultimo posto della classifica. I tifosi granata sono inviperiti e puntano il dito contro il presidente Cairo per le scelte sul mercato ed il tecnico Giampaolo per quelle sul campo. Dopo le 4 presenze nel finale dello scorso campionato, ci si aspettava l’esplosione di Wilfried Singo, 19enne esterno destro cresciuto nelle giovanili del Toro, ma è stato chiuso dal nuovo acquisto Vojvoda. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, il giovane ivoriano cercherà di convincere l’allenatore a dargli un po’ di spazio, altrimenti prenderebbe in considerazione la possibilità di una cessione in prestito a gennaio.

LEGGI ANCHE >>> Torino, Graziani: “Sono incazz… con questa società”