Calciomercato Milan, presentati Hauge e Dalot: “Orgogliosi di essere qui”

Il Milan ha presentato gli ultimi due acquisti della campagna trasferimenti, il portoghese Diogo Dalot e il norvegese Jans Petter Hauge

“Siamo orgogliosi di essere in un grande club come il Milan“. Così Diogo Dalot e Jans Petter Hague si sono presentati in conferenza stampa. I due, ultimi nuovi acquisti del club rossonero, sono stati presentati a Milanello. Entrambi hanno sottolineato di: “Essere ambiziosi e voler migliorare. Siamo qui per fare bene e siamo molto concentrati. La stagione è iniziata bene, ma ragioniamo un passo alla volta”.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Sia Hauge che Dalot potrebbero anche trovare una maglia da titolare contro il Celtic, giovedì in Europa League. Hauge: “Giocare a San Siro contro il Milan è stato il massimo e tornare è stata la scelta giusta. Sono ambizioso e per questo ho deciso di venire qui, in un club tanto importante. Mi hanno cercato altri club italiani, ma quando si è presentato il Milan non ho avuto dubbi. Il calcio norvegese è in crescita e ci sono tanti giovani di talento. Il mio ruolo? Posso giocare in tante posizioni diverse, mi piace avere palla tra i piedi. C’è concorrenza, ma non mi spaventa”.

Così invece Dalot: “Sono totalmente concentrato sul Milan, non penso ad un eventuale ritorno a Manchester. Quando ho firmato per il Milan ho solo pensato a quanto potesse farmi bene. Venire qui era un’ambizione e appena il Milan mi ha cercato non ho avuto dubbi. Il mio ruolo? Sono un terzino destro, ma posso giocare anche più alto oppure a sinistra. Sono a disposizione del club. Mi ispiro a Dani Alves. Devo migliorare sia nell’aspetto difensivo che in attacco, ma credo non ci sia posto migliore al mondo per me per farlo”.

LEGGI ANCHE >>> Milan, brutta tegola per Pioli | Big via in stampelle!