Joelson Fernandes è la nuova stella dello Sporting CP: il classe 2003 è rimasto a Lisbona e tra i club a cui ha detto no ci sarebbe anche la Juventus

Lo Sporting CP è uno dei vivai che ha sfornato tra i più interessanti talenti del panorama mondiale. Ora il nuovo nome finito sul taccuino dei grandi top club europei è quello di Joelson Fernandes. Ala sinistra classe 2003, il ragazzo nato in Guinea Bissau è ritenuto uno dei più grandi prospetti del calcio mondiale. Le big di Europa sono già impazzite per lui, ma il ragazzo è rimasto, per il momento, a Lisbona.

Come riferisce ‘Fichajes.com’, tra le grandi squadre europee che hanno fatto un tentativo per arrivare al ragazzo ci sarebbe stata anche la Juventus. Oltre ai bianconeri, che continuano a seguire i progressi del baby con grande talento, ci sono pure Arsenal, Barcellona, Liverpool, Ajax, Psg, Lipsia e Borussia Dortmund. Il ragazzo, però, è rimasto in biancoverde. Una decisione di cui ha parlato anche il padre-agente: “Tanti club si sono interessati a lui, ma il mio desiderio sarebbe stato quello di rimanere allo Sporting. Ci sono state offerte molto allettanti, ma i soldi non sono tutto. Esiste una parola che si chiama riconoscenza. La società ha fatto tanto per lui e le siamo grati. Se mai andrà via in futuro, vogliamo che la cosa avvenga in modo amichevole, dalla porta principale. Non da una porta sul retro”.

