Le parole di Simone Inzaghi dopo il successo all’Olimpico della sua Lazio contro il Borussia Dortmund, nel primo match di Champions League

La Lazio di Simone Inzaghi torna al successo e lo fa nella serata più importante, in Champions League. Il tecnico dei biancocelesti ha commentato il 3 a 1 inflitto al Borussia Dortmund all’Olimpico: “L’umiltà con cui abbiamo affrontato un avversario fortissimo è la cosa che mi è piaciuta di più – ammette ai microfoni di ‘Sky Sport’ – Ci siamo sacrificati e siamo stati bravissimi quando potevamo fargli male. A Genova eravamo senza 7-8 giocatori e in Italia ora si fatica in situazioni del genere. Dalle sconfitte nascono poi situazioni importanti. Passaggio del turno? Il girone è aperto, i tedeschi restano comunque i favoriti”.

ATTACCO – “Hanno fatto un lavoro di sacrificio enorme e non posso dirgli nulla per i gol sbagliati, forse avrebbero potuto fare un gol in più ma il loro lavoro è determinante”.

GERARCHIE STAGIONALI – “Abbiamo avuto qualche ritardo per infortuni inaspettati. Luiz ha giocato oggi per la prima volta, facendo una grande prestazione”.

RINNOVO – “Arriverà il momento, si è parlato… con il presidente ci siamo sentiti come sempre, è un presidente che vuole sapere e parla con intelligenza. Le voci corrono sempre”.

