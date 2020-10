Si è chiusa con la sfida tra Verona e Genoa la quarta giornata di Serie A. Cronaca e tabellino della gara del ‘Bentegodi’

Allo Stadio “Bentegodi”, Verona e Genoa si sono affrontate nel match valido per la 4/a giornata della Serie A 2020/21. Un ‘Monday Night’ che non regala particolari emozioni seppur riesca ad offrire una gara intensa tra due compagini decisamente restie a mollare il colpo. Nel corso della prima frazione a gestire le operazioni sono i padroni di casa che provano a farsi vedere dalle parti di Perin soprattutto con Ilic e Colley. Sul versante opposto la chance più ghiotta è di Pandev che alla mezz’ora trova Silvestri a cancellare la rete del possibile vantaggio. Nella ripresa i ritmi si abbassano, soprattutto nella fase centrale caratterizzata dall’enorme girandoli di cambi che non fa altro che rallentare ulteriormente le velleità di Verona e Genoa che si riaccendono solamente nel finale. All’85’ è infatti Faraoni a mettere in pericolo il risultato di parità con un colpo di testa che impegna un attento Perin.

Verona Genoa 0-0: risultato e tabellino

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Ceccherini, Empereur (66′ Dimarco); Faraoni, Vieira, Ilic, Lazovic; Tameze (80′ Zaccagni), Colley (80′ Salcedo); Favilli (59′ Kalinic). A disposizione: Berardi, Pandur, Di Carmine, Udogie, Terracciano, Ruegg, Amione, Ilie. Allenatore: Ivan Juric

GENOA (3-5-2): Perin; Bani (69′ Goldaniga), Zapata, Masiello; Ghiglione, Radovanovic, Badelj (78′ Behrami), Rovella (78′ Eyango), Czyborra; Pandev (78′ Parigini), Schomurodov (60′ Scamacca). A disposizione: Paleari, Zima, Biraschi, Micovschi, Caso, Asoro, Dumbravanu. Allenatore: Rolando Maran

ARBITRO: Antonio Rapuano

AMMONITI: Badelj, Pandev, Tameze, Ghiglione,Goldaniga

CLASSIFICA SERIE A: Milan 12 punti; Sassuolo 10; Atalanta 9; Napoli° e Juventus 8; Inter, Verona e Roma 7, Sampdoria e Benevento 6; Fiorentina, Cagliari, Spezia, Genoa * e Lazio 4; Bologna, Udinese e Parma 3; Crotone 1; Torino* 0

*una partita in meno

° un punto di penalizzazione

