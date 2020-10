Milan, dalla Germania: tris di nomi per la difesa

Il Milan – secondo quanto riportano in Germania – starebbe guardando al mercato degli svincolati per rafforzare il pacchetto arretrato

Il Milan ha attualmente solo due difensori centrali disponibili. Il rientro di Alessio Romagnoli è risultato fondamentale per Stefano Pioli, che lo ha schierato dal primo minuto nel derby, facendogli giocare così la sua prima partita stagionale dopo il guaio al polpaccio. Rientro provvidenziale per il capitano che ha preso il posto di Matteo Gabbia, fermato dal Covid-19, al pari di Leo Duarte. L’ex Roma era al fianco di Simon Kjaer che in questa stagione non ha saltato nemmeno un secondo, sempre in campo per mancanza di alternative.

Per Mateo Musacchio, il rientro non dovrebbe tardare ma stando a quanto riportato dal portale tedesco ‘MOPO’, i rossoneri starebbero guardando al mercato degli svincolati. Nel mirino ci sarebbero i profili di Léo Lacroix, Jozo Simunovic e Kyriakos Papadopoulos. Proprio il greco sarebbe il favorito per aggregarsi al gruppo di Pioli.

Nonostante le voci dalla Germania, il Milan non dovrebbe acquistare alcun difensore svincolato. La speranza è, infatti, di riavere presto, nel giro di una decina di giorni, tutti i centrali.

