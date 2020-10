Inter, tra Zanetti e Messi: le paole di Lautaro Martinez

Lautaro Martinez si confessa tra il rapporto con Javier Zanetti e quello con Lionel Messi: le parole dell’attaccante dell’Inter

Lautaro Martinez parla al sito della ‘Uefa’ e racconta i suoi rapporti con due argentini: Javier Zanetti e Lionel Messi. L’attaccante dell’Inter parte dal vicepresidente dei nerazzurri: “Zanetti è molto importante per la società, a noi calciatori trasmette ciò che ha vissuto nel club. Lo ha fatto con me al mio arrivo in Italia. Mi aiuta quando ne ho bisogno, è sempre presente. Mi ha aiutato soprattutto con la lingua appena arrivato: gli sarò grato per sempre”.

Dal rapporto con Zanetti a quello con Messi: “Lo conosco più come compagno di Nazionale che come avversario. Ribadisco quanto detto in passato: è il migliore al mondo. Il fatto che sia argentino per noi è un motivo di orgoglio: cerchiamo sempre di imparare da lui. Lo considero di un altro livello, è sempre un passo avanti a tutti”.