Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, si è detto a fare ritorno su una poltrona. A patto che ci sia un progetto

Fermo dopo la fine dell’esperienza da direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli è pronto a tornare alla guida del comparto sportivo di una società. Accostato negli ultimi mesi alla Roma, dove la poltrona è rimasta vacante dopo il benservito dato a Gianluca Petrachi, il dirigente calabrese si prepara al rientro. “Il Covid non ci ha aiutato, però voglio rientrare nelle condizioni giuste – le sue parole a ‘cosenzachannel.it – Se devo riprendere una poltrona dove non c’è progettualità o tanto per prenderla, è inutile farlo. In questi mesi sto usando tantissimo Wyscout e mi tengo aggiornato sui tanti campionati. Quando tornerò in pista, sarò pronto“.

