Calciomercato Juventus, Don Balon: scambio folle | Ronaldo più 70 milioni

Bomba dalla Spagna in ottica calciomercato Juventus. Il presidente Agnelli pensa ad uno scambio con il Psg: sul piatto 70 milioni e Ronaldo

Il pareggio di Crotone, che fa seguito a quello contro la Roma, ha fatto scattare l’allarme in casa Juventus. La squadra di Pirlo non è partita con il piede giusto in Serie A e c’è già chi teme di non riuscire a raggiungere il traguardo dei dieci scudetti di fila. Ma se in campionato c’è tutto il tempo per recuperare, le vere preoccupazioni riguardano la Champions League, con i bianconeri che martedì faranno il loro esordio in Ucraina contro la Dinamo Kiev. Vietato sbagliare per non compromettere il cammino europeo. Anche perché il vero obiettivo di Andrea Agnelli resta quello di alzare la coppa dalla grandi orecchie.

Proprio per provare a salire sul tetto d’Europa, la Juve fece il grande sforzo economico di acquistare Cristiano Ronaldo, a il cinque volte Pallone d’Oro non è riuscito a infrangere la maledizione. Nonostante un contratto fino al 2022, questo sarà il suo ultimo tentativo in bianconero stando a quanto riportato dal portale spagnolo ‘Don Balon’. Il presidente Agnelli, infatti, avrebbe intenzione di inserirlo in uno scambio con il Paris Saint-Germain, oltre ad un conguaglio di 70 milioni di euro per i francesi, per arrivare a Neymar. Se però da un lato CR7 sarebbe allettato dal trasferimento in Francia, dall’altro il brasiliano non sarebbe convinto di venire in Italia e adattarsi ad un calcio tutto nuovo.

