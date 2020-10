SONDAGGIO CM.IT – Calciomercato Juventus, Dybala da accontentare

Il sondaggio di Calciomercato.it sul futuro alla Juventus di Dybala che in questo inizio di stagione ha avuto poco spazio

Il caso Dybala è pronto a scoppiare. Le prime quattro giornate di Serie A hanno visto l’argentino ai margini della Juventus di Pirlo, anche per problemi fisici. Una situazione che alla Joya non è andata giù e che ora apre discussioni circa il suo futuro. Proprio per questo, Calciomercato.it ha chiesto ai propri follower su Twitter quale sarebbe la soluzione più giusta per il futuro del numero 10 bianconero.

La maggioranza ritiene che la Juventus debba rinnovare il contratto a Dybala, accettando le richieste economiche del calciatore (55,7%). Per il 28,7%, invece, il calciatore dovrebbe essere ceduto a gennaio, mentre il restante 15,7% crede che Dybala vada ceduto a fine stagione.