È già vigilia di Champions League per la Juventus di Pirlo, reduce dal deludente pareggio di Crotone e alle prese con il ‘giallo’ Dybala. L’attaccante argentino non ha gradito il mancato ingresso in campo di sabato, con la dirigenza bianconera che è inoltre chiamata a risolvere la situazione legata al suo rinnovo. Come anticipato da Calciomercato.it, l’appuntamento con l’agente del giocatore, Jorge Antun, è stato rinviato.

Calciomercato, Camavinga rifiuta la Juve | Vuole il Real Madrid!

Restando in tema mercato, la Juve è in ogni caso intenzionata a proseguire la campagna di ringiovanimento iniziata con gli innesti di Kulusevski, McKennie e Chiesa. In questo senso, un altro profilo ideale individuato dal club bianconero è quello di Eduardo Camavinga, talentuoso centrocampista classe 2002 di proprietà del Rennes. Il giovanissimo calciatore francese è seguito dai maggiori top club europei e, secondo le ultime indiscrezioni proveniente dalla Spagna, avrebbe già scelto la sua prossima squadra. Come riportato da ‘Don Balon’, infatti, il 17enne avrebbe già detto no a Juventus e PSG per unirsi al Real Madrid di Zidane, che ha già parlato con il giocatore. Tuttavia, serviranno circa 80 milioni di euro per convincere il club francese a privarsi del proprio talento. Staremo a vedere.

