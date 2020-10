Spunta un nome nuovo per la porta dell’Inter. Stando a quanto riportano in Spagna, l’Inter sarebbe sulle tracce di Camilo Vargas

Nome a sorpresa per la porta dell’Inter. I nerazzurri avrebbero messo gli occhi su Camilo Vargas. L’estremo difensore colombiano che il prossimo 9 marzo compirà 32 anni – stando a quanto riportato da ‘TodoFichajes’ – sarebbe il piano B per la porta, qualora non dovesse andare in porto l’affare Cragno.

Vargas, che gioca nella Liga MX, in Messico con la maglia del’Atlas, potrebbe trasferirsi a Milano per una cifra vicina 1,5 milioni di euro.

