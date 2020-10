Calciomercato Inter, si fa sempre più precaria la posizione di Eriksen in nerazzurro: conferme sul possibile addio a gennaio

Il derby perso contro il Milan ha lasciato non poche scorie in casa Inter. Nerazzurri che si trovano a -5 dalla vetta in campionato e con qualche problema tattico da risolvere per Conte. Per l’ennesima volta, non ha inciso Eriksen, subentrato dalla panchina. Il danese sta diventando un caso, anche in seguito al botta e risposta a distanza tra lui e l’allenatore durante la pausa nazionali. Ecco perché l’ipotesi di un addio a gennaio è tutt’altro che da scartare, se le cose dovessero proseguire in questo modo. Il Psg aveva già sondato il terreno per Eriksen nel corso dell’ultimo calciomercato, senza però affondare il colpo. Conferme sull’interessamento dei francesi arrivano da ‘Todofichajes’. Per il portale spagnolo, addirittura, il danese sarebbe il nome numero uno in cima alla lista degli acquisti da effettuare nella sessione invernale. Inter che non sarebbe contraria in assoluto a una cessione, ma che vorrebbe recuperare almeno i 20 milioni investiti per acquistarlo lo scorso gennaio, non valutando altre formule come prestiti o affini. Le squadre interessate sono diverse (anche il Manchester United), da capire se qualcuno accontenterà le richieste nerazzurre.

