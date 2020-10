Schelotto è svincolato dopo aver concluso la sua esperienza al Brighton, ora l’ex Inter potrebbe tornare in Serie A: c’è il Cagliari

Nonostante si sia chiuso ufficialmente il 5 ottobre, è ancora tempo di mercato in Serie A: i club italiani, infatti, stanno monitorando la situazione degli svincolati per rinforzare le proprie rose in corsa. Uno dei nomi più caldi del momento sembra essere quello di Ezequiel Schelotto: l’italoargentino, conclusa l’avventura al Brighton, al momento si trova senza squadra. L’ex Inter potrebbe rappresentare un’ottima soluzione per apportare corsa ed esperienza sulle fasce. Secondo ‘Sky’, su Schelotto sarebbe vivo l’interesse del Cagliari: il club sardo avrebbe già avviato i contatti con l’entourage dell’esterno e starebbe valutando se metterlo subito a disposizione di Di Francesco.

La concorrenza sull’italoargentino, che in Italia è un volto noto avendo girato diverse squadre, è molto forte. Come raccontato da ‘Calciomercato.it’, su Schelotto ci sarebbe anche il Bayer Leverkusen: le ‘Aspirine’ starebbero pensando di colmare con lui il vuoto lasciato da Arias dopo il brutto infortunio. Occhi puntati sull’esterno 31enne, per il suo ritorno in Serie A potrebbero essere giornate decisive.

