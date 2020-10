Serie A, Udinese-Parma 3-2: decide Pussetto allo scadere!

Prima vittoria stagionale dopo tre ko per l’Udinese di Gotti. Decide Pussetto nei minuti finali

Gol ed emozioni fino al fischio finale tra Udinese e Parma nel posticipo della quarta giornata di Serie A in programma alle ore 18. A spuntarla per 3-2 è la squadra di Gotti, che centra il primo successo stagionale dopo le tre sconfitte iniziali. Decide Pussetto all’89’ dopo i botti e risposta con Hernani e Samir nel primo tempo e l’autogol di Iacoponi e Karamoh nella ripresa. Terzo ko su quattro partite anche per la squadra di Liverani, raggiunta in classifica proprio dai friulani a quota 3 punti.

UDINESE-PARMA 3-2: 26′ Hernani (P), 28′ Samir (U), 53′ aut. Iacoponi (P), 70′ Karamoh (P), 89′ Pussetto (U)

CLASSIFICA SERIE A: Milan* 12 punti, Sassuolo* 10, Atalanta* 9, Napoli*° 8, Juventus* 8, Inter* 7, Verona 6, Benevento 6, Sampdoria* 6, Lazio* 4, Roma 4, Cagliari* 4, Fiorentina* 4, Spezia* 4, Genoa** 3, Bologna* 3, Udinese* 3, Parma* 3, Crotone 1, Torino 0.

*una gara in più

**una gara in meno

° -1 di penalizzazione