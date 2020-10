Roma-Benevento, voti e tabellino del primo tempo

Voti e tabellino del primo tempo di Roma-Benevento, match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A

La Roma va al riposo in vantaggio sul Benevento. Anche se sono gli uomini di Pippo Inzaghi a trovare subito il vantaggio con l’ex Caprari: la Strega gioca bene, pressa in maniera ordinata e mette in difficoltà gli avversari. Dabo giganteggia a centrocampo, Caprari sembra imprendibil. Poi la qualità dei capitolini viene fuori e in 5 minuti Pedro e Dzeko ribaltano la partita. Lo spagnolo è l’uomo in più, insieme a Mkhitaryan in grande spolvero. Nel recupero c’è gioia anche per Mkhitaryan, ma l’arbitro annulla per un fuorigioco precedente.

Roma

Mirante 6,5

Mancini 6

Cristante 6,5

Ibanez 5,5

Santon 6

Pellegrini 6

Veretout 6

Spinazzola 6,5

Pedro 6,5

Mkhitaryan 6,5

Dzeko 6,5

All.: Paulo Fonseca 6

Benevento

Montipò 5,5

Letizia 6

Glik 5,5

Caldirola 6

Foulon 6

Ionita 5

Schiattarella 6

Dabo 6,5

Iago Falque 5,5

Caprari 6,5

Lapadula 5,5

All.: Filippo Inzaghi 6

IL TABELLINO DI ROMA-BENEVENTO 2-1



Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

A disp.: Pau Lopez, Boer, Juan Jesus, Fazio, Peres, Kumbulla, Villar, Darboe, Zalewski, Mayoral, Carles Perez.

All.: Paulo Fonseca.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Ionita, Schiattarella, Dabo; Iago Falque, Caprari; Lapadula.

A disp.:Manfredini, Locatelli, Tuia, Maggio, Pastina, Basit, Tello, Hetemaj, Improta, Insigne, Di Serio, Sau.

All.: Filippo Inzaghi.

Marcatori: 6′ Caprari, 31′ Pedro, 35′ Dzeko

Ammoniti: Caprari, Ibanez

Arbitro: Ayroldi

Assistenti: Del Giovane – Galetto

IV Uomo: Piccinini

Var: Mazzoleni

AVar: Fiorito