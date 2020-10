Torino-Cagliari rappresenta già una prova d’appello importante per Giampaolo e Di Francesco dopo un avvio di stagione deludente

Tra le gare della quarta giornata di Serie A in programma alle 15, c’è anche Torino-Cagliari. Una sfida che mette di fronte due delle squadre che hanno maggiormente deluso in questo inizio di stagione. Una prima prova d’appello, dunque, per Giampaolo e Di Francesco, spesso indicati come maestri di un calcio ricco di idee, ma che sin qui hanno incassato solamente brutte figure. I padroni di casa, con una partita in meno dopo il rinvio della sfida contro il Genoa, sono ancora fermi a zero punti, mentre i sardi hanno conquistato un punto all’esordio contro il Sassuolo. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni Torino-Cagliari

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Nkoulou, Lyanco, R. Rodriguez; Meitè, Rincon, Linetty; Lukic; Bonazzoli, Belotti. All.Giampaolo

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone. All.Di Francesco

Classifica Serie A: Milan* 12 punti, Sassuolo* 10, Atalanta* 9, Napoli*° 8, Juventus* 8, Inter* 7, Verona 6, Benevento 6, Sampdoria* 6, Lazio* 4, Roma 4, Genoa** 3, Bologna* 3, Fiorentina 3, Spezia 3, Parma 3, Cagliari 1, Crotone 1, Torino** 0, Udinese 0

*una gara in più

**una gara in meno

° -1 di penalizzazione