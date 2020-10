In programma alle 15, Spezia-Fiorentina verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Reduce da due sconfitte consecutive contro Inter e Sampdoria, Iachini si gioca moltissimo nella sfida di oggi, Spezia-Fiorentina. In programma alle 15, la partita rappresenta una prova d’appello importante per il tecnico viola che dovrà vedersela con una squadra reduce dalla sonora sconfitta in casa del Milan. Senza, tra gli altri, bomber Galabinov, Maggiore e Ramos, i padroni di casa dovranno dunque fare i conti con la voglia di rivalsa di Ribery e compagni. Calciomercato.it seguirà la sfida del Mazza in tempo reale.

Formazioni Spezia-Fiorentina

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Sala, Chabot, Terzi, Bastoni; Acampora, Ricci, Deiola; Verde, Piccoli, Gyasi. All. Italiano

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli; Ribéry, Vlahovic. All. Iachini

Classifica Serie A: Milan* 12 punti, Sassuolo* 10, Atalanta* 9, Napoli*° 8, Juventus* 8, Inter* 7, Verona 6, Benevento 6, Sampdoria* 6, Lazio* 4, Roma 4, Genoa** 3, Bologna* 3, Fiorentina 3, Spezia 3, Parma 3, Cagliari 1, Crotone 1, Torino** 0, Udinese 0

*una gara in più

**una gara in meno

° -1 di penalizzazione