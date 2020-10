Calciomercato Milan, colpo in difesa: Musacchio sul piatto!

Il Milan è pronto a piazzare il colpo in difesa a gennaio. Il nome di Tomiyasu del Bologna resta caldo: l’idea è mettere sul piatto Musacchio più soldi

Takehiro Tomiyasu è uno dei profili seguiti dal Milan per rafforzare il pacchetto arretrato. Nell’ultima sessione di calciomercato i rossoneri ci hanno provato ma la trattativa si è arenata di fronte alla richiesta di 25 milioni di euro da parte del Bologna. Troppi, secondo Massara e Maldini, che non si sono spinti oltre i 15-18. Alla fine il centrale, tanto atteso da Stefano Pioli, non è arrivato e a gennaio il Milan ci riproverà. I nomi sul taccuino della dirigenza rossonera sono diversi. Simakan continua a piacere così come Kabak e Milenkovic.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

Il Milan – come riporta in Spagna ‘TodoFichajes’ – è pronto a riprovarci mettendo sul piatto 15 milioni più il cartellino di Mateo Musacchio, avvicinandosi così alla richieste del Bologna.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, offerta dalla Premier per il difensore

Inter-Milan, Ibrahimovic risponde a Lukaku: svedese scatenato | FOTO