Seguito dalla Juventus e dal Real Madrid, la stellina del Rennes Camavinga è ora nel mirino del Tottenham: pronti ottanta milioni

Josè Mourinho complica i piani di Juventus e Real Madrid. Lo ‘Special One’ ha chiesto alla dirigenza del Tottenham di fare un sacrificio per mettere le mani su Eduardo Camavinga, 17enne stellina francese in forza al Rennes. Il giovane centrocampista ha conquistato tutte le big europee ma gli ‘Spurs’ sono pronti a sbaragliare la concorrenza. Come si legge su ‘donbalon.com’, da Londra potrebbe partire un’offerta da ottanta milioni di euro che porterebbe il Tottenham in pole per Camavinga.

Un affare non semplice, visto le concorrenti, ma che sarebbe uno dei desideri più forti di Josè Mourinho per continuare la scalata degli Spurs al vertice della Premier League. Dopo Bale e Reguilon, il manager portoghese punta al 17enne talentino che nelle scorse settimane ha già anticipato il suo addio a fine stagione al Rennes.