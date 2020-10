Dalla Spagna rilanciano il nome di Varane per la difesa dell’Inter che potrebbe aver bisogno di forze fresche visto il brutto inizio di campionato

Fine settimana da dimenticare per l’Inter che al rientro dalla sosta va al tappeto nel derby contro il Milan evidenziando una fase difensiva certamente da rivedere. I numeri della retroguardia di Conte sono infatti in netto peggioramento rispetto allo scorso anno. In questo senso nel prossimo futuro potrebbe arrivare in soccorso ancora una volta il calciomercato con particolare attenzione in Spagna dopo il tentativo fallito con Diego Godin poi girato al Cagliari. Questa volta la dirigenza nerazzurra potrebbe bussare alla porta dell’altra squadra di Madrid. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Secondo quanto sottolineato da ‘Don Balon’ la prossima idea dell’Inter potrebbe essere Raphael Varane, con un’offerta ‘folle’ per convincere Florentino Pérez. I nerazzurri vorrebbero provare a convincere il campione del mondo a trasferirsi in Italia e soprattutto il Real Madrid a cederlo con una maxi proposta che includerebbe Stefan de Vrij con l’aggiunta di Christian Eriksen o Stefano Sensi in cambio di Varane. Da parte della dirigenza e dello staff tecnico merengue, la proposta sarebbe stata respinta.

