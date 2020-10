Santos, UFFICIALE: subito rescissione con Robinho

Il Santos ha annunciato a sorpresa che il contratto con Robinho è già stato rescisso: un processo in Italia il motivo della decisione

Il rapporto fra Robinho ed il Santos non è durato nemmeno una settimana. Il club brasiliano ha annunciato ufficialmente che è stata trovata l’intesa per la rescissione consensuale del contratto dell’attaccante. Alla base della decisione ci sarebbe la necessità dell’ex Milan di difendersi in un processo in Italia. Il ritorno nel proprio club d’origine di Robinho, quindi, è durato molto meno del previsto.

NOTA À IMPRENSA O Santos Futebol Clube e o atleta Robinho informam que, em comum acordo, resolveram suspender a validade do contrato firmado no último dia 10 de outubro para que o jogador possa se concentrar exclusivamente na sua defesa no processo que corre na Itália. — Santos Futebol Clube (@SantosFC) October 16, 2020

