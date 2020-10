Milan, Brahim Diaz: “Obiettivo Champions, ma qui non ci poniamo limiti”

Una stagione al Real Madrid e poi il prestito al Milan: Brahim Diaz si sente già parte del gruppo rossonero, pronto per il suo primo derby della Madonnina.

Manca poco più di un’ora all’inizio del derby tra Inter e Milan e Brahim Diaz si prepara a viverlo per la prima volta da protagonista. L’ex Real Madrid ha parlato dell’esperienza appena iniziata in maglia rossonera al sito di ‘Skrill‘, partner ufficiale dei rossoneri: “Sono qui per aiutare il club a tornare in Champions League. C’è un giusto mix di giovani che stanno crescendo e calciatori esperti con grande personalità. Se indossi la maglia del Milan non devi porti limiti”.

Diaz ha parlato anche dell’inizio di stagione del Milan, partito con i preliminari di Europa League che, nonostante le difficoltà dell’ultimo turno contro il Rio Ave, ha permesso agli uomini di Pioli di superare le prime fasi eliminatorie: “L’obiettivo era raggiungere i gironi e ci siamo riusciti. In campionato abbiamo vinto tre gare e anche questo è stato un importante risultato. Sappiamo che la stagione è lunga e le nostre avversarie sono attrezzate. Siamo all’inizio e non possiamo rilassarci, dobbiamo continuare a lavorare e migliorarci proseguendo il cammino”.

