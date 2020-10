‘Luisito’ Suarez, leggenda dell’Inter e del calcio spagnolo, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it sul caso Cristiano Ronaldo e le ultime vicende in Serie A legate al coronavirus

Torna in campo la Serie A archiviata la parentesi dedicata alle Nazionali. Non si esauriscono però le polemiche dopo la sentenza su Juventus-Napoli e il recente botta e risposta tra il Ministro dello Sport Spadafora e Cristiano Ronaldo sul ritorno in Italia del fuoriclasse della Juventus dopo la positività al Covid-19 riscontrata nel ritiro del Portogallo.

‘Luisito’ Suarez, oltre a soffermarsi sul derby Inter-Milan e sulla situazione in casa nerazzurra, è intervenuto anche sulle ultime vicende legate al coronavirus e al campionato italiano: “La decisione su Juve-Napoli, visto il protocollo in essere, penso che sia giusta perché i partenopei dovevano presentarsi e poi eventualmente vedere il da farsi – ha dichiarato l’ex leggenda dell’Inter in esclusiva a Calciomercato.it – Sono delle disposizioni che stanno rispettando tutte le squadre in Serie A, mentre il Napoli in questa occasione non lo ha fatto. Bisogna usare le massime precauzioni e ridurre al minimo questi contagi per permettere così alla gente, nello specifico per quello che riguarda la sfera sportiva e calcistica, di ritornare ad essere presente negli stadi”.

Esclusivo Suarez: “Giusta la sentenza per Juventus-Napoli. Ronaldo doveva restare in Portogallo”

Un altro caso spinoso è quello che vede coinvolto Cristiano Ronaldo: “E’ una cosa che non è stata fatta bene, Ronaldo è una persona come tutti gli altri e non dovrebbe avere questi privilegi, indipendentemente dal lavoro che svolge e dalla popolarità. Essendo positivo al virus doveva restare in Portogallo perché altrimenti tutti quanti, in determinate condizioni sanitarie, possono spostarsi dove vogliono. Chi non ha l’aereo personale o il volo che gli mette a disposizione la società, allora rimane a casa? – ha sottolineato Suarez ai microfoni di CM.IT – Quello che infastidisce è soprattutto l’atteggiamento, sbagliato, che ha avuto Cristiano Ronaldo: nessuno finora, in un momento così delicato, aveva tenuto un comportamento del genere. Ronaldo deve far parlare di sé in campo, per il grande campione che è sul terreno di gioco, non per queste ultime circostanze”.

