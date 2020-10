Calciomercato.it vi offre il match di ‘Marassi’ Sampdoria-Lazio, scontro tra Inzaghi e Ranieri



La Lazio in emergenza affronta una Sampdoria in ansia per la situazione Covid-19 ma che si è rinforzata molto sul calciomercato. Simone Inzaghi deve rinunciare a Immobile squalificato oltre a tutti gli esterni titolari mentre Ranieri si affida ancora a Quagliarella e all’ex Candreva. Calciomercato.it vi offre la sfida di ‘Marassi’ in tempo reale.

Formazioni ufficiali Sampdoria-Lazio

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Candreva, Jankto, Ekdal, Thorsby; Ramirez, Quagliarella.

All.: Claudio Ranieri

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Hoedt; Parolo, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Anderson; Correa, Caicedo.

All.: Simone Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: Atalanta punti 9, Milan 9, Napoli** 8, Sassuolo 7, Inter 7, Juventus 7, Verona 6, Benevento 6, Lazio 4, Roma 4, Genoa* 3, Bologna 3, Fiorentina 3, Sampdoria 3, Spezia 3, Parma 3, Cagliari 1, Torino* 0, Udinese 0, Crotone 0.

*Una partita in meno

** Un punto di penalità