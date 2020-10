DIRETTA Serie A, Napoli-Atalanta: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘San Paolo’ tra le squadre di Gattuso e Gasperini in tempo reale

Il Napoli ospita l’Atalanta nel primo anticipo della quarta giornata del campionato di Serie A. Da un lato i partenopei di Gattuso, reduci dal 3-0 a tavolino imposto dal giudice sportivo per non essersi presentati a Torino contro la Juventus, vogliono centrare una vittoria per voltare pagina in attesa dell’esito del ricorso. Dall’altro i bergamaschi di Gasperini vanno a caccia di un successo di prestigio che permetterebbe loro di restare primi a punteggio pieno e candidarsi a pretendente allo scudetto. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘San Paolo’ in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Ruiz, Lobotka; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. All. Gattuso

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Zapata. All. Gasperini

CLASSIFICA: Atalanta punti 9, Milan 9, Sassuolo 7, Inter 7, Juventus 7, Verona 6, Benevento 6, Napoli** 5, Lazio 4, Roma 4, Genoa* 3, Bologna 3, Fiorentina 3, Sampdoria 3, Spezia 3, Parma 3, Cagliari 1, Torino* 0, Udinese 0, Crotone 0.

*Una partita in meno

** Un punto di penalità