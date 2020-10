Crotone-Juventus, i convocati di Pirlo: torna Paulo Dybala!

La Juventus di Andrea Pirlo si prepara alla sfida contro il Crotone di Stroppa con un Paulo Dybala in più, tornato nella lista dei convocati. Assente invece, causa Covid, Cristiano Ronaldo

La Juventus ha reso noti i nomi dei convocati in vista del match di stasera dello Scida contro il Crotone di Stroppa. I bianconeri, che hanno giocato l’ultima sfida all’Olimpico contro la Roma, tornano in campo per fronteggiare il club neopromosso con un Paulo Dybala in più, rientrato fra i convocati, e senza Cristiano Ronaldo, positivo al Coronavirus. Prima chiamata invece per il giovane Rafia.

I CONVOCATI DI PIRLO

Szczesny, Pinsoglio, Buffon; Chiellini, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Frabotta; Arthur, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski, Peeters; Morata, Dybala, Vrioni, Rafia.