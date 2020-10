Calciomercato Inter, futuro Lautaro Martinez: parla Milito

Calciomercato Inter, l’ex nerazzurro Milito in un’intervista parla del derby di oggi e del futuro di Lautaro Martinez

Giorno di derby tra Inter e Milan e impossibile non pensare a uno dei protagonisti delle stracittadine milanesi, Diego Milito. L’argentino è stato intervistato dalla ‘Gazzetta dello Sport’ e sul match di stasera spiega: “Sarà un derby stranissimo senza pubblico. Ma non per tutti i giocatori è un male, alcuni senza pressione rendono meglio. Inter in difficoltà per le assenze? Noi nel 2010 abbiamo vinto 9 contro 11…”. Sul suo ‘pupillo’ Lautaro Martinez: “Gli serviva tempo per esplodere, è maturato molto. Io non ho fatto niente, diedi solo un consiglio all’Inter che fu la più veloce a prenderlo. Il Barcellona? Posso dire solo che quando gli parlo è felice di dove si trova. Si considera nel posto giusto. Ma nel calcio le cose cambiano e tutti i top player hanno offerte. Alla fine deciderà lui”. Infine, sulla suggestione Messi: “Perché non crederci? L’Inter è fatta per gli argentini. Sognare non fa male”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter, stoccata di Cassano a Conte: “Eriksen è un campione”

Calciomercato Juventus e Inter, Koeman ‘scarica’ Griezmann: che occasione