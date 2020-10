Sampdoria-Lazio, Inzaghi conta gli assenti: “In cinque non partiranno”

Intervenuto in conferenza prima di Sampdoria-Lazio, Simone Inzaghi ha annunciato cinque forfait e parlato dei nuovi acquisti

Cinque assenti per la Lazio nella trasfferta di Genova contro la Sampdoria. Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa ha spiegato: “Abbiamo qualche defezione e calciatore non in perfetta forma: non ci saranno Lazzari, Luiz Felipe, Pereira, Lulic poi lo squalificato Immobile. Marusic e Caicedo questa mattina sono andati bene, anche Fares e Milinkovic di rientro dalle Nazionali. Domani valuterò”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Rudi Garcia e il ritorno in Serie A: la rivelazione

Sulla partita, Inzaghi dice: “E’ una gara impegnativa, contro un’ottima squadra guidata da un tecnico che non ha bisogno di presentazioni. Servirà una prova ottima come squadra, poi le motivazioni faranno la differenza”.

Infine, su Parolo: “Ha dimostrato di poter essere duttile e di poter giocare in più ruoli. Ci darà una mano: abbiamo problemi sugli esterni e oltre a Patric e Parolo abbiamo anche altri opzioni. Nuovi acquisti? C’è stata grande disponibilità, soprattutto in Hoedt e Muriqi“.