Real Madrid, Zidane convoca il figlio d’arte per la prima volta

Il Real Madrid ha convocato per la prima volta Lucas Canizares, figlio di Santiago: sarà lui il terzo portiere di Zidane contro il Cadice

Ogni tanto, il talento è una questione di famiglia: Zidane per la sfida di Liga contro il Cadice ha convocato per la prima volta Lucas Canizares. Il classe 2002 è figlio di Santiago, storico portiere di Real Madrid e Valencia. Come il padre, anche Lucas difende i pali e domani sarà il terzo portiere a disposizione del club campione di Spagna dietro a Courtois e Lunin. Una grande soddisfazione per il figlio d’arte che, a 18 anni, ha ricevuto la sua prima convocazione con il Real Madrid.

