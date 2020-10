Napoli-Atalanta, convocati Gasperini | UFFICIALE: torna Ilicic!

Ottime notizie per l’Atalanta di Gasperini: l’allenatore nerazzurro ritrova Josip Ilicic. Ecco i convocati per il Napoli

Adesso è ufficiale: l’Atalanta ritrova Josip Ilicic. Come già annunciato da Gasperini in conferenza stampa, lo sloveno torna tra i convocati dopo il lungo stop per problemi personali. Ecco la lista dei giocatori convocati dall’allenatore del club bergamasco per la sfida contro il Napoli:

Portieri: Radunovic, Rossi, Sportiello;

Difensori: Toloi, Sutalo, Palomino, Gosens, Romero, Djimsiti, Mojica, Depaoli, Hateboer;

Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovsyki, Miranchuk, Pasalic;

Attaccanti: Lammers, Muriel, Gomez, Ilicic, Zapata.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz attende il rinnovo | Ultime CM.IT

VIDEO CM.IT – Caso Juventus-Napoli, 3-0 a tavolino | Parola a Riccardo Cucchi