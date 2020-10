Coronavirus, positivi Parma | Nuovo comunicato del club

Nuovo ciclo di tamponi per il Parma dopo le quattro positività: la nota ufficiale del club

Sospiro di sollievo per il Parma dopo la positività al Covid di ben quattro calciatori. Attraverso una nota su Twitter, il club emiliano fa sapere che “è stato eseguito un nuovo ciclo di tamponi ai componenti del gruppo squadra (fatto salvo per i quattro calciatori che proseguono la loro quarantena): tutti hanno dato esito negativo”. La squadra di Liverani scenderà in campo domenica contro l’Udinese. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

