Champions League, cambio di format | Ceferin: “Possibile dal 2024”

Il presidente dell’Uefa Ceferin ha rivelato: “Una Final Four sarebbe un grande evento per la Champions League, attuabile dal 2024”

La stagione scorsa è stata una delle più singolari della storia del calcio: l’interruzione causata dal ‘Coronavirus’ ha portato ad una riorganizzazione dell’intero sistema calcio. Un nuovo settaggio che ha toccato anche le competizione Uefa, come ad esempio la Champions League con le Final Eight di Lisbona. Il presidente Aleksandr Ceferin, in un’intervista a ‘Movistar’, ha rivelato che il cambio di format potrebbe diventare definitivo in futuro: “Una fase finale ad otto squadre è complicata per via del calendario. Una ‘Final Four’, con una settimana di calcio, invece sarebbe un grande evento che potrebbe svolgersi nelle grandi città. Questa credo che sia un’opzione attuabile solo dal 2024”.

Il presidente dell’Uefa non si è esposto solamente riguardo alla Champions League ed al suo possibile cambio di format, ma ha anche espresso la propria opinione su una tematica delicata come il VAR: “È un aiuto per il calcio, ma può anche danneggiarlo. Non credo, però, che torneremo indietro ed il VAR non sarà eliminato. Allo stesso tempo, penso che ci siano grossi margini di miglioramento”.

