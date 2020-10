Trattativa in corso tra lo Swansea e Borini per il ritorno dell’attaccante classe 1991

Rimasto svincolato dopo la recente esperienza al Verona, Fabio Borini è in cerca di una nuova avventura. L’attaccante ex Milan, riporta la ‘BBC’, sarebbe in trattativa con lo Swansea per trovare un accordo e tornare al Liberty Stadium, dove ha già giocato agli inizi di carriera. Dopo tre anni di campionato italiano, quindi, per Borini si profila una nuova esperienza nel Regno Unito, dove partirà però dalla Championship, equivalente della nostra Serie B. Clicca qui per nuovi dettagli.

