Calciomercato Serie A, ultima spiaggia: “Sarri o Spalletti al suo posto”

Tra poco meno di 24 ore si torna in campo in Serie A con il primo anticipo della quarta giornata che mette di fronte due possibili outsider nella corsa scudetto come il Napoli – reduce dal 3-0 a tavolino contro la Juventus per cui ha già presentato ricorso – e l’Atalanta che viaggia in testa a punteggio pieno. A seguire il derby della Madonnina tra Inter e Milan, poi in serata i campioni d’Italia senza Ronaldo. Ma il match più delicato potrebbe essere quello del ‘Dino Manuzzi’ tra Spezia e Fiorentina. Come vi avevamo anticipato, i viola stanno facendo delle riflessioni sul tecnico Beppe Iachini. Sul tema è intervenuto anche il noto giornalista sportivo Luca Momblano che in diretta a ‘Top Calcio 24’ ha dichiarato: “Se domenica non vince in trasferta contro i liguri, Iachini verrà esonerato. Il presidente Commisso pensa in grande e vuole ottenere risultati. Chi al suo posto? Uno tra Luciano Spalletti e Maurizio Sarri“. Lunedì potrebbe quindi esserci il ritorno di un big su una panchina di Serie A!

