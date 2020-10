Nonostante i tanti gol subiti è iniziata bene la stagione di Alessio Cragno che per l’estate prossima potrebbe tornare nel mirino di Roma e Inter

Nonostante i risultati non proprio eccellenti del Cagliari, Alessio Cragno si è messo in mostra nelle prime tre uscite stagionali con ben venti parate totali. Un grande bottino per il classe 1994 che ha giocato anche in Nazionale alla corte di Mancini nella sfida vinta contro la Moldova. Un bel premio per l'estremo difensore dei sardi che era stato peraltro accostato già a diverse bigi di Serie A.

L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ evidenzia che non a caso per il Cagliari la valutazione di Cragno supera i 30 milioni e servirà un’offerta irrinunciabile. L’interesse delle big, su tutte Roma e Inter, nei confronti del 26enne rossoblu non è mai mancato e potrebbe tornare in auge la prossima estate. A fine stagione potrebbe esserci l’assalto.

