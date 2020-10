Calciomercato Juventus, Sconcerti: “Paratici conferma a tempo”

Il giornalista Mario Sconcerti ha commentato la conferma di Paratici in bianconero: “La Juventus si è presa del tempo”

Nella giornata di oggi, a mercato chiuso, la Juventus ha confermato Paratici a guida dell’area tecnica: lo ha annunciato Andrea Agnelli nel corso della conferenza stampa al termine dell’assemblea dei soci. Il giornalista del ‘Corriere della Sera’, Mario Sconcerti non è comunque convinto della conferma dei bianconeri e, ai microfoni di ‘TeleRadioStereo’ ha rivelato: “Credo che la Juve si sia presa del tempo con Paratici. In questo momento hanno voluto dare un’idea di compattezza, ma non sembra una conferma di fiducia. Gli hanno voluto lasciare il mercato di gennaio”.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

A spostare gli equilibri di un rapporto che sembrava segnato, per Sconcerti, potrebbero essere stati proprio gli ultimi giorni di mercato. “La Juve rimproverava a Paratici di aver speso molto, concluso poco e venduto poco. Negli ultimi giorni di mercato ha piazzato tre uscite ed il colpo Chiesa con un’architettura per cui ha spostato 60 milioni in tempi e modi che rendono più leggero questo tipo di investimento. Per questo credo ci sia stata una nuova riflessione su Paratici”. A ‘salvare’ il dirigente bianconero, quindi, potrebbe essere stata proprio l’operazione Chiesa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, niente conferenza per Pirlo in vista del Crotone | La scelta

Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz attende il rinnovo – Ultime CM.IT

Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna | Ronaldo porta Mbappe