In conferenza stampa l’allenatore del Barcellona Ronald Koeman parla del poco spazio concesso a Dembele: il francese piace alla Juventus

“Chi gioca poco, deve allenarsi di più”. Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, in conferenza stampa ha chiamato in ballo Ousmane Dembele che nelle prime uscite stagionali ha trovato poco spazio. Per l’attaccante francese si parla di un possibile interesse da parte della Juventus che lo ha seguito anche in estate.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna | Ronaldo porta Mbappe

Il tecnico blaugrana ha spiegato che: “Dembele ha molte qualità e un po’ alla volta starà bene anche fisicamente. Chi gioca poco deve allenarsi di più. Per questo è venuto qui anche nei giorni liberi. Ultimamente sono molto contento dei suoi allenamenti”.

In estate Dembele, oltre che alla Juventus, è stato accostato anche al Manchester United. Il Barcellona sembra non puntare su di lui ma in questi mesi il francese potrà far cambiare idea a Koeman.