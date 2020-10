Nuove indiscrezioni dalla Spagna riguardo al futuro di Aouar: la Juventus sarebbe in pole per avere il talento del Lione già a gennaio

Nonostante il mancato arrivo nella sessione di calciomercato da poco conclusa, Houssem Aouar non è affatto uscito dai radar della Juventus. Il forte talento di proprietà del Lione, infatti, resta nel mirino della dirigenza bianconera e dalla Spagna arrivano nuove indiscrezioni riguardo al suo futuro. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, la Juve è il club più vicino al classe 1998, davanti anche al Real Madrid di Florentino Perez. Il portale riferisce inoltre che il giocatore, valutato 50 milioni di euro dal club francese, potrebbe arrivare già a gennaio. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Caso Juventus-Napoli, 3-0 a tavolino: parola a Riccardo Cucchi!

Watch this video on YouTube

Un colpo che troverebbe anche l’approvazione di Cristiano Ronaldo, pronto a beffare Zidane e la sua ex squadra. In ogni caso, la società bianconera dovrà prima fare i conti con il presidente del club francese, Jean-Michel Aulas, da sempre piuttosto rigido sulle proprie posizioni. Per strappare Aouar al Lione serviranno circa 50 milioni.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

VIDEO CM.IT – Juventus, Cristiano Ronaldo positivo | Ecco le partite che salterà!

Calciomercato Juventus, i giorni di Dybala | Infortunio, rinnovo e l’assalto della Premier