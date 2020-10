Victor Moses ha lasciato ufficialmente il Chelsea: dopo il prestito dello scorso anno, Conte lo avrebbe riabbracciato volentieri

Nelle ultime settimane si era tornato a parlare di un ritorno di Victor Moses all’Inter. Antonio Conte avrebbe voluto il nigeriano come ultimissimo colpo sulla fascia sinistra, dopo i mesi passati in prestito in maniera comunque positiva. Invece il giocatore del Chelsea è rimasto a Londra, almeno nei giorni appena seguenti alla chiusura del calciomercato.

Victor Moses, infatti, in queste ore ha salutato Stamford Bridge ed è volato in Russia. L’esterno è ufficialmente un nuovo giocatore dello Spartak Mosca: l’ex Inter si trasferisce in prestito fino alla fine della stagione 2020/21. Come annunciato dal club russo sul proprio sito, per Moses c’è anche un diritto di riscatto da esercitare a giugno. Il nigeriano non vestirà di nuovo nerazzurro.