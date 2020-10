Calciomercato Atalanta, sfida al Parma per il colpo di gennaio

Duello in vista in ottica calciomercato Atalanta e calciomercato Parma per gennaio. Obiettivo comune è Haksabanovic

Da una decina di giorni si è chiusa la sessione estiva di calciomercato, ma i club sono già proiettati alla campagna acquisti di gennaio per rinforzare le rose e ampliarle viste le tante assenze legate anche al coronavirus. In tale ottica si registrano i rumors riportati dal portale svedese ‘fotbolldirekt.se’, secondo cui l’Atalanta ed il Parma sarebbero sulle tracce di Sead Haksabanovic, 21enne centrocampista esterno del Norrkoping e della Nazionale montenegrina. Per portarlo in Italia potrebbe bastare un’offerta intorno ai 2,5 milioni di euro, ma bisognerà fare i conti con la concorrenza degli inglesi del Watford.

