Atalanta, finalmente Ilicic | Messaggio social dopo il ritorno

L’Atalanta ritrova finalmente Ilicic, messaggio social dopo il ritorno tra i convocati

L’Atalanta ritrova il suo campione e può iniziare a sognare. Josip Ilicic è stato convocato per la gara di domani contro il Napoli, come del resto aveva già annunciato Gasperini nei giorni scorsi. Nonostante non abbia accusato la lunga assenza del trequartista, la squadra bergamasca non vedeva l’ora di riabbracciarlo e adesso avrà un’arma in più per inseguire i suoi obiettivi. Lo stesso Ilicic ha voluto mandare un messaggio ai tanti che lo hanno sostenuto in questi mesi difficili: “Grazie a tutti per i messaggi di questi mesi. Sono tornato”. Tra i commenti più apprezzati anche quello di Andrea Petagna, ex compagno e domani avversario al ‘San Paolo’. Dimenticando per un attimo le restrizioni da Coronavirus, l’attaccante ha scritto: “Finalmente ti abbraccio”. Clicca qui per nuovi dettagli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Napoli-Atalanta, Gasperini annuncia Ilicic: “Verrà con noi!”