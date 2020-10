Mauro Icardi ha ricordato la vittoria nel derby dell’Inter contro il Milan per 3-2 con una Instagram Stories.

Il passato non si dimentica, mai. E lo sa anche Mauro Icardi. Andato via verso Parigi dopo alcune diatribe con Spalletti e società, l’ex capitano nerazzurro ha voluto ricordare un aneddoto con la maglia dell’Inter. Si tratta del derby vinto il 15 ottobre 2017, per 3-2. Una partita decisa da una tripletta proprio di Icardi, un successo ricordato ancora oggi con molto entusiasmo dai tifosi nerazzurri.

Già, il passato non si dimentica e Icardi lo ha voluto ricordare così: “Siamo stati qualcosa che non si conta e non si ammette, ma niente si dimentica“. Parole al miele per l’Inter, che tra pochi giorni si confronterà con il Milan nel derby di Milano. Una partita che l’argentino ha voluto ‘infiammare’ così.

Nico Bastone